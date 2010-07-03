Центр госуслуг отремонтировали в районе Выхино-Жулебино

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В районе Выхино-Жулебино после капитального ремонта открылся центр госуслуг "Мои документы".

Он расположен по адресу: Жулебинский бульвар, дом 25, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что он ориентирован на жителей района, чьи дома расположены за пределами МКАД. Там обновили климатическую систему и сделали широкий пандус для маломобильных посетителей.

В столице открыто около 130 центров "Мои документы", в которые можно обратиться за более чем 260 услугами. Ранее стало известно, что москвичи оценили работу сотрудников центров госуслуг на "отлично".