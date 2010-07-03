В Косино-Ухтомском открыли новый центр "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый центр услуг "Мои документы" открылся в районе Косино-Ухтомский, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта.

Площадь нежилого двухэтажного здания на улице Святоозерской, доме 12, составляет порядка 2,5 тысячи квадратных метров. В нем сделали капитальный ремонт, установив витражи с окнами, и отремонтировали кровлю.

Здание подключили к системам электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. В помещениях установили системы кондиционирования и вентиляции.

Для посетителей обустроили зоны приема и ожидания с 54 окнами обслуживания. В здании создали комфортные условия для маломобильных граждан. Там же планируется разместить подразделения УФМС России по Москве.

С 23 по 29 сентября в столичных центрах госуслуг "Мои документы" проведут бесплатные семинары и мастер-классы по бизнесу. К участию приглашают всех, кто хочет узнать, как достичь поставленных целей в бизнесе.