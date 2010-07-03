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Общество

04:57

Посетителей московских МФЦ научат открывать кафе на колесах

город общество

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В столичных центрах госуслуг и флагманских офисах "Мои документы" с 25 ноября по 1 декабря пройдут семинары о защите интеллектуальной собственности, а также бесплатные курсы для предпринимателей.

Так, во флагманском офисе ЦАО можно посетить семинар "Ретейл.2020" о базовых принципах женского предпринимательства, а также послушать лекцию о привлечении финансов в бизнес и накоплении капитала, передает портал мэра и правительства Москвы

Кроме того, там пройдет семинар, посвященный общепиту на колесах. Посетители узнают о видах и стоимости фуд-траков, а также о алгоритмах запуска собственного кафе и законодательстве в отношении такого бизнеса.

В МФЦ на Пресненской набережной, дом 2 запланирован семинар "Битвы за имя: товарный знак, личное имя, псевдоним, домен". Гостям расскажут о роли бренда в современном мире, а также о судебной защите своего имени и товарного знака.

Здесь же состоится конференция "Любимое дело по-женски. Путь счастья". Она будет посвящена вопросам женской самореализации, в частности возможности преуспеть в карьере и семейной жизни.

В офисе "Мои документы" по адресу: Новоясеневский проспект, дом 1 на семинаре "Эмоциональный интеллект – upgrade ваших лидерских качеств" научат справляться со стрессом при ведении бизнеса.

Там же помогут разобраться в новых стандартах госзакупок в рамках лекции "Реформа госзакупок 2.0". Эксперты расскажут участникам занятия о последних изменениях в законе о контрактной системе.

Кроме того, на юго-западе пройдет курс для начинающих предпринимателей, который будет посвящен открытию собственного магазина. Эксперты расскажут о первых шагах в малом бизнесе и о нюансах управления и продвижения.

Ранее стало известно, что федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти обязанности центрам госуслуг. Исключениями будут так называемые неустранимые случаи.

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