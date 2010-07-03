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Политика

09:34

В Совфеде поддержали идею полного перевода приема граждан в МФЦ

власть политика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко поддержал идею полной передачи центрам госуслуг полномочий по приему обращений граждан.

Он отметил, что в центрах предоставляют очень эффективную помощь гражданам.

"Поэтому недовольства некоторых граждан по этому вопросу я не понимаю. Люди, которые раньше получали государственные услуги не через МФЦ, почувствуют высокую эффективность такой работы", – сказал Тимченко Агентству "Москва".

Ранее в СМИ появилась информация, что Минэкономразвития разработало законопроект, в котором указано, что федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году. Предполагается, что эти полномочия госорганы передадут МФЦ. Исключениями будут так называемые неустранимые случаи, однако их правительство определит позднее.

Получить помощь в центрах смогут все граждане независимо от места прописки. Сервисы федеральных органов исполнительной власти можно будет получить в любом МФЦ страны, а региональные и муниципальные – в любом МФЦ субъекта.

Ранее Дмитрий Медведев призвал усовершенствовать единый портал государственных услуг и расширить его функционал. Он предложил создать на портале единое окно обратной связи между гражданами, юридическими лицами и органами власти всех уровней. Это позволит отслеживать ход обращений и контролировать качество работы властей.

Передать документы в налоговую стало проще

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