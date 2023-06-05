05 июня, 21:35Происшествия
"Московский патруль": задержаны хакеры, которые работали на украинских мошенников
Сотрудники московского уголовного розыска задержали вероятных хакеров, которые работали на украинских мошенников. По данным следствия, пятеро сообщников с помощью специального оборудования обеспечивали подмену телефонного номера. Находясь за границей, злоумышленники обзванивали жертв, представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов.
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