"Москва сегодня": Собянин объявил о возобновлении акции помощи пожилым #МыВместе

Сергей Собянин посетил Московский штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, где пообщался с волонтерами и представителями крупных торговых компаний.

По словам мэра, в столице около трех миллионов пожилых людей находятся на домашнем режиме, им требуется постоянная помощь: социальная и психологическая.

"В городе работает горячая линия комплекса социальной защиты населения, который уже 1,5 года оказывает большую помощь для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Но, конечно, очень важно, чтобы, помимо государственных служб, работали в этом направлении и общественные организации, все люди неравнодушные", – сказал Собянин.

К акции готовы подключиться более 2,5 тысячи волонтеров. Добровольцами могут стать граждане в возрасте от 18 до 59 лет, имеющие QR-код о прохождении вакцинации, переболевшие COVID-19 не более полугода назад или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста.

Горожане, которым потребуется помощь волонтеров, могут оставить заявку по телефону горячей линии +7 (800) 200-34-11. Об этом – в программе "Москва сегодня".