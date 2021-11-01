"Москва сегодня": Собянин объявил о возобновлении акции помощи пожилым #МыВместе

19:20
Сергей Собянин посетил Московский штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, где пообщался с волонтерами и представителями крупных торговых компаний.
По словам мэра, в столице около трех миллионов пожилых людей находятся на домашнем режиме, им требуется постоянная помощь: социальная и психологическая.
"В городе работает горячая линия комплекса социальной защиты населения, который уже 1,5 года оказывает большую помощь для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Но, конечно, очень важно, чтобы, помимо государственных служб, работали в этом направлении и общественные организации, все люди неравнодушные", – сказал Собянин.
К акции готовы подключиться более 2,5 тысячи волонтеров. Добровольцами могут стать граждане в возрасте от 18 до 59 лет, имеющие QR-код о прохождении вакцинации, переболевшие COVID-19 не более полугода назад или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста.
Горожане, которым потребуется помощь волонтеров, могут оставить заявку по телефону горячей линии +7 (800) 200-34-11. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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