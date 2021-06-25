"Москва сегодня ": в столице появится веломаршрут "Зеленое кольцо"

19:15
В Москве появится новый маршрут для велосипедистов. Это кольцо протяженность 75 километров, которое пройдет между МКАД и ТТК. Оно будет проложено по большей части через парки и лесопарки и будет называться "Зеленое кольцо".
Этот маршрут задумывался не только как рекреационный, он несет в себе транспортную функцию. Кольцо свяжет магистрали, метро и другие транспортные узлы. Завершить проект планируют в 2023–2024 году.
Пока некоторые велосипедные маршруты только строятся, другие у любителей активного отдыха уже пользуются популярностью. Например, веломаршруты вдоль набережных Москвы реки или от ВДНХ до Останкино – одни из самых популярных.
Однако по некоторым набережным не получится проехать из-за благоустройства территорий. Так, до 15 августа ограничено движение на Раушской и Космодамианской набережных. В настоящее время работы проводят на всем острове Балчуг. Также до конца осени планируют отремонтировать еще 5 набережных. Преобразятся набережная Тараса Шевченко, а также Бережковская, Лужнецкая, Пречистенская и Кремлевская.
Работы по благоустройству проводят в том числе и для того, чтобы жителям столицы было удобно добираться до остановок общественного транспорта. Поэтому в ближайшее время планируют привести в порядок территории у станций метро "Солнечная", "Новопеределкино", "Крекшино". Там проложат удобные пешеходные маршруты и сделают инфраструктуру для автобусов и велосипедов.
Такие же работы ведут у открытого недавно вокзала Восточный. Там появится дорога шириной в 7 метров, новые фонари и лавочки. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: