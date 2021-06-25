"Москва сегодня ": в столице появится веломаршрут "Зеленое кольцо"

В Москве появится новый маршрут для велосипедистов. Это кольцо протяженность 75 километров, которое пройдет между МКАД и ТТК. Оно будет проложено по большей части через парки и лесопарки и будет называться "Зеленое кольцо".

Этот маршрут задумывался не только как рекреационный, он несет в себе транспортную функцию. Кольцо свяжет магистрали, метро и другие транспортные узлы. Завершить проект планируют в 2023–2024 году.

Пока некоторые велосипедные маршруты только строятся, другие у любителей активного отдыха уже пользуются популярностью. Например, веломаршруты вдоль набережных Москвы реки или от ВДНХ до Останкино – одни из самых популярных.

Однако по некоторым набережным не получится проехать из-за благоустройства территорий. Так, до 15 августа ограничено движение на Раушской и Космодамианской набережных. В настоящее время работы проводят на всем острове Балчуг. Также до конца осени планируют отремонтировать еще 5 набережных. Преобразятся набережная Тараса Шевченко, а также Бережковская, Лужнецкая, Пречистенская и Кремлевская.

Работы по благоустройству проводят в том числе и для того, чтобы жителям столицы было удобно добираться до остановок общественного транспорта. Поэтому в ближайшее время планируют привести в порядок территории у станций метро "Солнечная", "Новопеределкино", "Крекшино". Там проложат удобные пешеходные маршруты и сделают инфраструктуру для автобусов и велосипедов.

Такие же работы ведут у открытого недавно вокзала Восточный. Там появится дорога шириной в 7 метров, новые фонари и лавочки. Об этом – в программе "Москва сегодня".