В Лыткарине образовались заторы из-за ремонта путепровода

На карьеры в Лыткарино люди едут из Москвы и со всех окрестностей, а на трассе сейчас идет ремонт. Из-за этого собираются заторы.

Местные жители вынуждены стоять часами, чтобы попасть домой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.