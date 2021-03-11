"Москва сегодня": Собянин рассказал о реконструкции станции Внуково будущего МЦД-4

Сергей Собянин рассказал, что аэропорт Внуково, помимо автомобильной дороги, обеспечат железнодорожным транспортом. В настоящее время проводятся огромные работы по улучшению движения Киевского направления железной дороги, вхождению его в город, увеличению частоты и комфорта движения.

"В связи с этим Внуково будет обеспечено хорошим наземным транспортом, железнодорожным, который будет включен в будущем в один из МЦД и метрополитен", – пояснил мэр.

Так, линия длиной 86 километров соединит Киевское и Горьковское железнодорожные направления. Маршрут затронет поселение Внуковское, и местный аэропорт получит сразу 2 станции: железнодорожную и метро – продлят Калининско-Солнцевскую линию.

История Московских центральных диаметров пишется на глазах москвичей, которые видят, как исчезают старые платформы и появляются новые, а рядом с железнодорожными будками строятся конкорсы.

Однако станция Внуково не выделяется какими-то неожиданными архитектурными и дизайнерскими решениями: стандартный хай-тек, стеклянно-металлический короб. Другое дело станция Кокошкино, которая тоже входит в состав МЦД-4 – вот где разгул оформительского креатива. Кроме того, на этой станции можно будет отсканировать QR-коды и узнать о создателях проекта Московских центральных диаметров и не только.

В ближайших планах у строителей на МЦД-4 интегрировать с метро два новых вокзала – Минская и Аминьевская. С Минской за несколько минут можно будет пересесть на одноименную станцию Солнцевской линии. Причем пересадку организуют по непромокаемому принципу "сухие ноги". А с Аминьевской по пешеходному тоннелю можно будет перейти на строящуюся станцию "Аминьевская" БКЛ. Об этом – в программе "Москва сегодня".