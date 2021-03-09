Собянин: домашний режим для пожилых людей стал рекомендательным

9 марта стал первым рабочим днем после того, как отменили очередные антиковидные меры. Теперь пенсионерам не обязательно сидеть дома.

Так, с 8 марта снят обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Теперь он несет рекомендательный характер.

Кроме того, социальные карты будут разблокированы уже с понедельника. Однако в магазинах, аптеках и в общественном транспорте необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.