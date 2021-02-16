"Москва сегодня": выделены гранты на внедрение инноваций в лечении онкологии у детей

19:15
Сергей Собянин выделил гранты на применение инновационных методик для лечения онкобольных детей. Сумма составила почти полмиллиарда рублей. Деньги пойдут в том числе на закупку таргетных препаратов.
Около 350 детей ежегодно получают помощь в онкологическом центре Морозовской больницы. Там работают с различными видами злокачественных образований и открыто единственное в городе отделение трансплантации костного мозга.
За время работы отделения с 2018 года врачи уже провели 109 трансплантаций костного мозга. Однако основным методом лечения пока остается химиотерапия.
В настоящее время в центре детской онкогематологии Морозовской больницы на лечении находятся примерно 400 пациентов – от 1 года до 18 лет, которые получают сложнейшую и высокотехнологичную помощь бесплатно. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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