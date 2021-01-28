"Москва сегодня": Сергей Собянин осмотрел новую подстанцию скорой помощи в Коммунарке

В Москве за последние сутки положительные тесты на COVID-19 получили 2 897 человек. Это неплохой результат, учитывая, что еще несколько недель назад число заболевших за день не опускалось ниже 4 тысяч.

В связи с этим пять коронавирусных стационаров возвращаются к своей обычной работе. Теперь они будут принимать пациентов по своим профилям, а не инфекционным, как раньше. Но несмотря на это, места для пациентов с коронавирусом все равно остаются. Есть даже резерв, временные госпитали и уже ставший знаменитым за время пандемии стационар в Коммунарке.

"Мы в 2019 году запустили первую очередь в Коммунарке мощного современного медицинского центра – около 80 тысяч квадратных метров. И с первых дней запустили его как ковидный госпиталь – первый в России и самый мощный. До сих пор он работает в этой специализации", – рассказал Сергей Собянин.

Изначально больницу в Коммунарке строили не как инфекционную. Те корпуса, которые уже работают – это только первая часть большого медцентра. Поэтому параллельно с борьбой за жизни, продолжают и работать на будущее. Достраивают объекты второй очереди – перинатальный центр, детскую инфекционную больницу и поликлинику.

27 января в Коммунарке открыли современную подстанцию скорой помощи. Она сможет покрыть все потребности жителей района. На подстанции будут дежурить 8 круглосуточных бригад. В том числе общепрофильные и специализированные. Например, реанимационные и детские.

Также у реанимационных бригад скорой помощи появились лабораторные экспресс-анализаторы. Это приборы для быстрой диагностики, чтобы получить результаты биохимии крови прямо в машине. Далее их планируют объединить в единую информационную систему, чтобы в случае нестандартной ситуации можно было подключить к изучению результатов второго эксперта.

Еще одно новшество в работе скорой помощи касается набора молодых специалистов. В этом году выпускники медицинских вузов не смогли пройти практику на подстанциях скорых из-за пандемии. Поэтому для них придумали систему наставничества. Все, кто приходит на должность фельдшера, например, сначала прикрепляются к старшему коллеге, перенимают опыт. И только после того, как сдают внутренний экзамен, могут быть допущены к самостоятельной работе. Об этом – в программе "Москва сегодня".