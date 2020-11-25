"Москва сегодня": катки в столичных парках откроются 27 ноября

В московских парках 27 ноября откроются катки с искусственным льдом. Из-за пандемии коронавируса формат их работы будет изменен.

Так, каток на ВДНХ будет работать с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Билеты на сеанс будут стоить от 350 до 650 рублей, аренда коньков обойдется в 250 рублей.

Еще один каток открывается в Парке Горького. Купить билеты для посещения можно будет только онлайн. В раздевалках и пунктах проката всех обяжут носить маски, а количество катающихся собираются строго ограничивать. В этом сезоне там будут проводить 4 сеанса вместо 2. Об этом – в программе "Москва сегодня".