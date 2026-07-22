"Торги Москвы": помещения во вторичном фонде

Каждую неделю власти Москвы выставляют на открытые аукционы коммерческие помещения для самых разных бизнес-концепций. Среди них – объекты как в новых домах, так и в зданиях вторичного фонда.

Какие преимущества есть у помещений в домах, проверенных временем? И почему выгоднее приобретать их именно у города? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.