"Торги Москвы": как купить землю для ИЖС у города

За пять лет жители столицы купили на городских торгах 200 участков для строительства частных домов. Из них 28 – только за третий квартал 2023 года.

Земля для ИЖС выставляется на аукцион по кадастровой стоимости. Итоговая цена зависит от количества желающих приобрести тот или иной участок.

Как приобрести землю у города для строительства частного дома? Насколько это выгодно по сравнению с покупкой на коммерческом рынке? И какие варианты в настоящее время предлагает столица? Об этом – в программе "Торги Москвы".