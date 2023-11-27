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27 ноября, 16:00

Экономика

"Торги Москвы": как купить землю для ИЖС у города

"Торги Москвы": как купить землю для ИЖС у города

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За пять лет жители столицы купили на городских торгах 200 участков для строительства частных домов. Из них 28 – только за третий квартал 2023 года.

Земля для ИЖС выставляется на аукцион по кадастровой стоимости. Итоговая цена зависит от количества желающих приобрести тот или иной участок.

Как приобрести землю у города для строительства частного дома? Насколько это выгодно по сравнению с покупкой на коммерческом рынке? И какие варианты в настоящее время предлагает столица? Об этом – в программе "Торги Москвы".

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экономикагородвидеоКонстантин Цыганков
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