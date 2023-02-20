20 февраля, 15:50Город
"Торги Москвы": городские здания на торгах
Среди сотен различных объектов, которые каждую неделю город выставляет на торги, есть и лоты, занимающие особую нишу на рынке коммерческой недвижимости столицы. Это нежилые здания площадью в сотни и тысячи квадратных метров.
Их можно как приобрести в собственность, так и взять в аренду. При этом цена, выставленных на аукцион зданий, доступна и предпринимателям с небольшим капиталом.
Какие интересные лоты предлагает город? Под что их можно приспособить? Подробнее – в программе "Торги Москвы".
Программа: Торги Москвы