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20 февраля, 15:50

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"Торги Москвы": городские здания на торгах

"Торги Москвы": городские здания на торгах

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Среди сотен различных объектов, которые каждую неделю город выставляет на торги, есть и лоты, занимающие особую нишу на рынке коммерческой недвижимости столицы. Это нежилые здания площадью в сотни и тысячи квадратных метров.

Их можно как приобрести в собственность, так и взять в аренду. При этом цена, выставленных на аукцион зданий, доступна и предпринимателям с небольшим капиталом.

Какие интересные лоты предлагает город? Под что их можно приспособить? Подробнее – в программе "Торги Москвы".

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