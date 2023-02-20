"Торги Москвы": городские здания на торгах

Среди сотен различных объектов, которые каждую неделю город выставляет на торги, есть и лоты, занимающие особую нишу на рынке коммерческой недвижимости столицы. Это нежилые здания площадью в сотни и тысячи квадратных метров.

Их можно как приобрести в собственность, так и взять в аренду. При этом цена, выставленных на аукцион зданий, доступна и предпринимателям с небольшим капиталом.

Какие интересные лоты предлагает город? Под что их можно приспособить? Подробнее – в программе "Торги Москвы".