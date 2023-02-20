Собянин: Московский инновационный кластер объединяет более 35 тыс компаний по всей стране

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Проекты Московского инновационного кластера и программа тестирования разработок доступны предприятиям не только из столицы, но и из других регионов РФ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"МИК объединяет больше 35 тысяч компаний из столицы и 81 региона и помогает инноваторам на всех этапах – от создания технологического продукта до его продажи", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, на площадке инновационного кластера изобретатели могут в том числе пройти обучение в "Академии инноваторов", которое даст им необходимые знания для доработки продукта, привлечения инвестиций и запуска продаж.

Так, один из прошлогодних выпускников "Академии", компания Rocket Group, смогла наладить производство автономных модульных домов. Участие в МИК позволило ей получить более 100 предзаказов из 20 стран, добавил Собянин.

Он также напомнил, что изобретатели со всей России могут тестировать свои разработки на столичных площадках. В текущем году количество пилотных испытаний в Москве планируется увеличить в 1,5 раза.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что с момента создания Московского инновационного кластера город направил на поддержку его участников более 10,5 миллиарда рублей. Субсидии и гранты получили более чем 6,5 тысячи предприятий.



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