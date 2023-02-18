Участниками программы "Сделано в Москве" стали уже 1,5 тысячи компаний

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что к программе продвижения столичных брендов "Сделано в Москве" присоединились уже более 1,5 тысячи компаний. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"На медиаресурсах проекта “Сделано в Москве” они представили 10 тысяч произведенных в столице товаров. Это одежда, обувь и аксессуары, мебель, продукты питания, косметика, спортинвентарь и многое другое", – заявила вице-мэр.

Сергунина отметила, что каждый десятый участник программы открыл бизнес менее года назад. При этом сам проект "Сделано в Москве" появился в сентябре 2022 года.

Участники программы продвижения столичных брендов размещают продукцию на официальном сайте сделановмоскве.рф. По условиям проекта, компаниям также предлагают безвозмездно представить свои бренды на профильных выставках и городских мероприятиях.

Программа "Сделано в Москве" доступна для бизнеса, зарегистрированного в столице и производящего товары и услуги также на территории города. Для участия в этой инициативе необходимо заполнить заявку, после чего с представителем бизнеса свяжется менеджер и объяснит, какие необходимо предоставить документы.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с момента создания Московского инновационного кластера (МИК) город направил на поддержку его участников более 10,5 миллиарда рублей. Гранты и субсидии получили более 6,5 тысячи предприятий.

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