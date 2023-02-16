Город поможет экспортерам выйти на новые маркетплейсы

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В Москве началась реализация дополнительных программ по продвижению продукции столичных предприятий на зарубежных маркетплейсах для оптовой торговли. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Речь идет о площадках, которые объединяют покупателей из Ирана, Индии, Китая и других дружественных России государств.

"С 2018 года МЭЦ поддержал на зарубежных маркетплейсах более тысячи московских компаний. Только за прошлый год по результатам размещения предприятия заработали около 4,6 миллиарда рублей", – рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Специалист отметил, что московские бренды продвигали на онлайн-площадках Латинской Америки, Китая, стран СНГ и других регионов. Сейчас рассматриваются и реализуются новые направления для оптовой торговли, в том числе в Иране.

Столичным экспортерам, в случае подачи заявки на сайте Московского экспортного центра, помогут с финансированием и заполнением аккаунта на выбранной площадке для торговли, а также обеспечат продвижение продукции в поисковых запросах и социальных сетях онлайн-платформ.

Кроме того, специалисты Московского экспортного центра в течение четырех месяцев будут консультировать компании. Они помогут в оформлении страницы и адаптации информации, в частности, с переводом – описания для товаров можно будет представить на персидском, турецком, арабском, китайском и иных языках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные экспортеры получили поддержку от города в 13 новых странах. В частности, компании вышли на рынки Саудовской Аравии, Бахрейна и Таджикистана.



Собянин рассказал о программах поддержки московских экспортеров

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