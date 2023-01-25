Для столичных предпринимателей в 2023 году организуют 22 бизнес-миссии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные предприниматели смогут представить свои товары и услуги зарубежным покупателям на бизнес-миссиях, которые будут организованы Московским экспортным центром. В 2023 году планируется провести 22 таких мероприятия. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Уточняется, что компании смогут не только присоединиться к выездным бизнес-миссиям, но и принять участие в деловых переговорах с партнерами из других стран в Москве. Также для столичных предпринимателей состоятся различные онлайн-мероприятия.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин отметил, что подобные деловые встречи будут проведены в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и в других регионах.

"Также в 2023 году продолжится работа по расширению географии проведения переговоров. В частности, впервые предпринимателей пригласят к участию в бизнес-миссиях с партнерами из ЮАР, Иордании, Бразилии, Таиланда, Монголии и Кувейта", – уточнил он.

При поддержке города представить свою продукцию за границей смогут производители пищевых товаров, электрического оборудования, текстильной и косметической продукции. Кроме того, такая возможность появится у IT-разработчиков, компаний медицинской, анимационной, строительной и других отраслей.

Уточняется, что МЭЦ возьмет на себя финансовые траты в рамках мероприятий, в том числе организацию встреч, услуги переводов и остальные затраты.

К участию допускаются московские ООО и ИП, которые были зарегистрированы не позднее 6 месяцев назад. Также компании не должны иметь бюджетных задолженностей и находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

С 2019 года МЭЦ провел уже 78 бизнес-миссий. В них смогли принять участие около 1 500 предпринимателей столицы.

Накануне стало известно, что предприниматели воспользовались услугами для бизнеса на mos.ru более 2,2 миллиона раз за 2022 год. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Ранее она сообщила, что более 180 тысяч жителей столицы стали участниками молодежного проекта "Бизнес-уик-энд" за четыре года с момента его запуска. По ее словам, почти девять тысяч выпускников столичного проекта уже открыли свое дело.

В программе участвуют москвичи в возрасте с 14 до 35 лет, среди них – как школьники и студенты, так и начинающие предприниматели. В рамках проекта они прорабатывают идеи стартапов и получают необходимые знания.

Более 180 тысяч москвичей стали участниками молодежного проекта "Бизнес-уик-энд"

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