Собянин рассказал о программах поддержки московских экспортеров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские экспортеры получили поддержку от города в 13 новых странах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В 2022 году наши компании впервые при поддержке города представили свою продукцию в очном формате в Саудовской Аравии, Бахрейне, Таджикистане и других странах", – сообщил Собянин.

На зарубежные рынки вышли компании IT-сектора, производители медицинского и строительного оборудования, предприятия пищевой, химической, косметической и другой промышленности.

Поддержкой столичных экспортеров занимается Московский экспортный центр (МЭЦ). Он помогает компаниям найти партнеров на зарубежных рынках, организует переговоры, оплачивает услуги переводчиков, а также оказывает другую поддержку бизнесу.

В 2023 году МЭЦ организует участие компаний в выставках в ЮАР, Иордании, Бразилии и других странах. Главными целями центра в текущем году станут поиск новых направлений для сотрудничества с партнерами из дружественных стран, а также продвижение предпринимателей на международном рынке в условиях ограничений.

Всего в 2023 году для столичных предпринимателей организуют 22 бизнес-миссии. К участию допустят московские ООО и ИП, которые были зарегистрированы не позднее 6 месяцев назад. Также компании не должны иметь бюджетных задолженностей и находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

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