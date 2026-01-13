"Специальный репортаж": шопоголики

Врачи предупредили, что шопоголизм – это не безобидная черта характера, а настоящая болезнь. Для борьбы с ней используют разные методы: ограничивают траты, блокируют кредитные карты и даже госпитализируют в реабилитационные центры.

Когда люди переходят черту? К кому обращаться за помощью? Как работает мозг во время покупок? И на какие уловки идут маркетологи, чтобы посетители потратили все свои деньги?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".