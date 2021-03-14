"Специальный репортаж": страшно красивые

Грудь Памелы Андерсон, бедра Ким Кардашьян, губы Анджелины Джоли превратились в массовый фетиш. Миллионы поклонниц хотят быть похожими на селебритис и подвергают свое тело модификациям, нередко теряют чувство меры, превращаясь в карикатурные образы.

Специальный корреспондент Кристина Пастушкова встретилась с теми, кто кардинально изменил свой образ, и узнала, сумели ли они после такой трансформации устроить личную жизнь. А затем примерила на себя гипертрофированный образ постоянного клиента пластического хирурга.

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".