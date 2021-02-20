"Специальный репортаж": "черный ящик"

Ежедневно сотни, а, возможно, и тысячи пассажиров подмосковных электричек делают пожертвования на лечение больных детей. Деньги собирают волонтеры, которые должны работать бесплатно, но почему-то регулярно получают зарплату, причем ее размер может достигать едва ли не 100 тысяч рублей в месяц.

Специальный корреспондент Федор Червяков устроился волонтером в этот фонд и рассказал, сколько денег оседает в черном ящике и доходит ли хоть что-то до больных детей. Об этом – в программе "Специальный репортаж".