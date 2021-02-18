"Специальный репортаж": "такая работа: сантехник"

Выпивший, разговорчивый и немного заносчивый – такой образ сантехника сложился еще в Советском Союзе. Вальяжный мастер как будто делал не работу, а одолжение своим клиентам. А что стало с профессией в 21 веке?

Специальный корреспондент Кристина Пастушкова решила выяснить, чем сантехники из частных компаний отличаются от работников ЖЭКов, а затем устроила для мастеров проверку на честность. В какую сумму те оценили устранение несущественной поломки унитаза? Об этом – в программе "Специальный репортаж".