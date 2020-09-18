"Специальный репортаж": "пандемия перезагрузка"

Коронавирус останется с нами навсегда и превратится в сезонную болезнь как грипп. Такую версию озвучили в Роспотребнадзоре. В ведомстве говорят, что процент смертности от COVID-19 снижается.

Но число заболевших начало расти. Причем, во всем мире. В нескольких странах уже официально подтверждают вторую волну пандемии.

Специальный корреспондент Александра Чальцева расскажет, где уже ввели карантин, и стоит ли ждать новых ограничений жителям столицы. Об этом – в программе "Специальный репортаж".