Названа цена российского лекарства от коронавируса

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Генеральный директор компании-производителя лекарства от коронавируса Андрей Младенцев назвал розничную цену препарата. Об этом сообщает ТАСС.

"Рекомендованная розничная цена – 12 320 рублей", – заявил специалист.

В одной упаковке будет содержаться по 40 таблеток по 200 миллиграммов. Розничная цена, при этом, будет аналогична стоимости государственных поставок.

По словам Младенцева, лекарство будут отпускать по рецепту. Согласно инструкции, принимать его надо будет в первые 24 часа после появления симптомов заражения коронавирусом.

Глава компании-производителя препарата отдельно отметил, что сейчас идут переговоры о поставках лекарства в страны Латинской Америки, Африки и СНГ, в том числе в Казахстан и Узбекистан. Кроме того, ведутся работы по другим средствам от COVID-19.

Ученые из Китая ранее подтвердили эффективность другого препарата от коронавируса. По данным экспертов, он сокращает продолжительность течения заболевания и снимает симптомы.

