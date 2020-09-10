Эксперты рассказали, к чему могут привести новые требования Роспотребнадзора к аптекам

Аптеки в жилых домах могут закрыться из-за новых требований
В Роспотребнадзоре предложили ввести новые требования к работе аптек в жилых домах. В документе отмечается, что они теперь должны быть оборудованы специальной площадкой с козырьком и навесом.
Но, согласно другому закону, размещать такую площадку под окнами квартир запрещено. Москвичи опасаются, что аптеки начнут исчезать, снизится конкуренция и вырастут цены на лекарства, передает телеканал Москва 24.
В Роспотребнадзоре разъяснили, что в документе речь шла об оборудовании разгрузочной площадки с козырьком и навесом только в случае пользования грузовым транспортом.
В организации отметили, что загрузочные помещения можно не делать при площади встроенных общественных помещений до 150 квадратных метров.
Однако в фармацевтических ассоциациях не видят смысла в новых требованиях Роспотребнадзора.
"При самом неблагоприятном развитии будут штрафы, потом возможно закрытие аптек и снижение конкуренции", – отметила исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.
Экономисты также считают, что новые требования могут привести к увеличению стоимости медикаментов.
"Скорее всего, цены немного повысятся. Также стоит учитывать, что сейчас девелоперы при сдаче объекта недвижимости зачастую сразу делают торговые помещения на первых этажах под магазины, аптеки, да и арендовать эти помещения в домах намного дешевле, чем в торговых центрах", – рассказал экономист Андрей Плотников.
Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации упростило доступ на отечественный рынок для иностранных производителей лекарств.
Проверкой препаратов на соответствие российским нормам будет заниматься Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик. Специалисты будут инспектировать иностранные производства и формировать отчеты, необходимые для регистрации лекарств.
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