"Сити. Столик на двоих": Парк Горького

Этот год стал особенным для Парка Горького. После масштабной реконструкции на Пушкинской набережной появились новые точки общепита: трендовые корнеры, бистро с развлечениями и классические рестораны с азиатским вайбом.

Ведущая программы "Сити. Столик на двоих" выбрала свой топ-3. Некоторым заведениям еще требуется время, чтобы "раскачаться", однако остальные определенно заслуживают того, чтобы ради них специально приехать в Парк Горького.

Подробнее – в программе "Сити. Столик на двоих".