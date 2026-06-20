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Новости

20 июня, 17:50

Город

"Сити. Столик на двоих": Парк Горького

"Сити. Столик на двоих": Парк Горького

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Этот год стал особенным для Парка Горького. После масштабной реконструкции на Пушкинской набережной появились новые точки общепита: трендовые корнеры, бистро с развлечениями и классические рестораны с азиатским вайбом.

Ведущая программы "Сити. Столик на двоих" выбрала свой топ-3. Некоторым заведениям еще требуется время, чтобы "раскачаться", однако остальные определенно заслуживают того, чтобы ради них специально приехать в Парк Горького.

Подробнее – в программе "Сити. Столик на двоих".

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Программа: Сити. Столик на двоих
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