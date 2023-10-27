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27 октября, 10:30

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"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

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В пятницу, 27 октября, в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла. Продолжает притормаживать участники движения на внешней стороне Садового кольца от проспекта Мира до Оружейного переулка. Проезжать по Садовой Самотечной улице водители будут на скорости 10–12 километров в час.

Все еще затруднено движение на шоссе энтузиастов. Медленнее всего движется участок между СВХ и Авиамоторной улицей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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