"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

В пятницу, 27 октября, в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла. Продолжает притормаживать участники движения на внешней стороне Садового кольца от проспекта Мира до Оружейного переулка. Проезжать по Садовой Самотечной улице водители будут на скорости 10–12 километров в час.

Все еще затруднено движение на шоссе энтузиастов. Медленнее всего движется участок между СВХ и Авиамоторной улицей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.