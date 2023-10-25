"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

В среду, 25 октября, в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла. Сложно проехать по внешней стороне 78-го километра МКАД. Замедлиться придется на пути от Дмитровского до Ленинградского шоссе.



Ремонт дороги на Дмитровском шоссе – главная причина затруднений между Валаамской улицей и улицей Всеволода Вишневского. Скорость автомобилей там – до 7 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.