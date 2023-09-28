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28 сентября, 09:30

Город

"Утро": движение затруднено на Садовом кольце

"Утро": движение затруднено на Садовом кольце

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Столичный трафик оценили в 4 балла утром 28 сентября. Движение транспорта затруднено на Садовом кольце. Водителям придется притормозить около Большой Сухаревской площади. Затруднения начинаются у улицы Маши Порываевой, а заканчиваются после Долгоруковской улицы.

Сложный трафик и на Рязанском проспекте. Затор образовался у Ташкентской улицы, а заканчивается после 2-го Грайвороновского проезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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