"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балаа

Главный специалист ЦОДД Анна Ушакова сообщила, что движение в столице оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 166 километров.

На проспекте Генерала Дорохова столкнулись два автомобиля в среднем ряду. Движение в сторону центра затруднено на один километр.



На съезде с внутренней стороны 75-го километра МКАД на Ленинградское шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Затор растянулся на один километр.