"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 22 июня

В среду, 22 июня, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 60%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 739 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 19 градусов. Вечером температура составит 17 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.