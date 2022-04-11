"Утро": москвичам рассказали о погоде 11 апреля

В понедельник, 11 апреля, в столичном регионе ожидается дождь. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

