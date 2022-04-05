Небензя назвал невообразимым отношение к россиянам в западных странах

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал невообразимым отношение к россиянам в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

"Поверьте, в России нет ксенофобии по отношению к украинцам. Ее никогда не было несмотря на то, что происходит с русскими по всему миру", – сказал дипломат.

Он призвал обратить внимание на притеснения россиян "в Европе только на основании наличия у них российского паспорта".

Кроме того, Нибензя подчеркнул, что западные страны отказывают в эвакуации украинцев из зоны боевых действий на территорию России.

Ранее сообщалось, что Россия готовит доклад о русофобской кампании за рубежом, из-за которой ущемляются права граждан. В докладе "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах" планируют затронуть и украинскую проблематику. На сайте МИД РФ размещены все доклады о ситуации с правами человека за рубежом. С этими материалами может ознакомиться любой гражданин.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что русофобия коллективного Запада не связана с ситуацией на Украине, она лежит в основании региона. Он отметил, что РФ будет "выводить на чистую воду" такую западную политику.

