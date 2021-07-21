"Утро": трафик в столице оценивается в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Из-за столкновения в среднем ряду на внешней стороне Третьего транспортного кольца перед Волгоградским проспектом затруднено движение на юге кольцевой, начиная от Трофимовской эстакады. Полчаса можно потерять, добираясь до Нижегородской эстакады. Скорость на этом участке – менее 10 километров в час.

Плотный поток сформировался в направлении центра на Ленинградском проспекте. Средняя скорость машин от станции метро "Аэропорт" до Тверского путепровода составляет 8 километров в час.

На Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем образовался затор в сторону центра. Он начинается от Волоколамской эстакады и может задержать на 15 минут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.