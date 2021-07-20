Самый быстрый поезд в мире изобрели в Китае

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Поезд на магнитной подушке со скоростью 600 километров в час создали в Китае. Об этом сообщает "Газета.ру".

Транспорт презентовали в городе Циндао восточно-китайской провинции Шаньдун. Уточняется, что данный поезд является первым в мире с такими характеристиками.

Магнитная подушка является его главной особенностью. Благодаря ей снижается шум и не происходит соприкосновения с поверхностью рельса при движении.

По данным Китайской железнодорожной корпорации по производству локомотивов и подвижного состава, единственной страной – разработчиком этого транспорта является Китай.

Ранее сообщалось, что с начала года на линии столичного метро вышли еще 24 поезда "Москва-2020". В прошлом году их было 45.