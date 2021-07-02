"Утро": синоптик рассказал о погоде в столице 2 июля

2 июля жителей столицы ожидает облачная с прояснениями погода. Днем будет до 21 градуса тепла, а вечером температура опустится до +18.

Порывы ветра в течение дня составят 3–8 метров в секунду, атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.