"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 1 балл

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 1 балл. На Волгоградском проспекте затруднено движение в сторону центра на участке от Есенинского бульвара до Люблинской улицы, там можно потерять в дороге 20 минут. На участке идет строительство развязки.

На Рязанском проспекте очень плотное движение также в направлении центра от улицы Паперника до Орехово-Зуевского проезда. На этот участок лучше заложить лишних полчаса, там проводят дорожные работы.

Долго придется ехать и на Ярославском шоссе, в сторону центра машины тормозят от МКАД до проспекта Мира. В районе Ростокино продолжается строительство участка хорды, поэтому на дороге есть ограничения в движении. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.