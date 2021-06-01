На Рубцовской набережной сгорел автомобиль

Видео: Москва 24

Автомобиль загорелся на Рубцовской набережной в центре Москвы, движение автомобилей в районе места происшествия полностью перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Рубцовской набережной в районе Лефортовского тоннеля загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы. Движение по дублеру Рубцовской набережной в сторону Проектируемого проезда № 1106 полностью перекрыто", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что в связи с перекрытием образовался затор протяженностью 200 метров.

Ранее четыре автомобиля сгорели в результате пожара на парковке напротив торгового центра "Авиапарк". Пожар локализовали на площади 60 квадратных метров, а затем полностью потушили. Информации о пострадавших не поступало.