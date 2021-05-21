Движение по Веневской улице перекрыто из-за возгорания автомобилей

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Веневской улице полностью перекрыли движение из-за возгорания автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

По предварительным данным, возгорание возникло в парковочной зоне.

"Полностью перекрыто движение по улице Веневской в районе дома 27. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали заранее планировать пути объезда.

Ранее легковой автомобиль загорелся на проезжей части на Большой Семеновской улице. В результате этого было ограничено движение в сторону центра.

До этого грузовой автомобиль загорелся в Ходынском тоннеле. Из-за случившегося было перекрыто движение по двум полосам в сторону ТТК.