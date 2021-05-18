Движение ограничено на Большой Семеновской улице из-за возгорания машины

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Большой Семеновской улице загорелся легковой автомобиль на проезжей части, в результате чего ограничено движение в сторону центра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"На Большой Семеновской улице, 27, загорелся легковой автомобиль на проезжей части", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города.

Ранее автомобиль загорелся на 55-м километре МКАД. Из-за этого было затруднено движение транспорта.

До этого грузовой автомобиль загорелся в Ходынском тоннеле. Из-за случившегося было перекрыто движение по двум полосам в сторону ТТК.