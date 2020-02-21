Грузовик с ракетным топливом взорвался в Индианаполисе

Грузовик с ракетным топливом взорвался на мосту в центре американского города Индианаполис.

В настоящий момент жертв вследствие инцидента не обнаружено. Водителя успели вытащить из автомобиля очевидцы происшествия. Сейчас он пребывает в одном из городских госпиталей.

Ранее подобный инцидент произошел в Киеве, где сгорели десять заполненных топливом бензовозов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении США создать "самые мощные" ядерные силы при отсутствии договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем.

19 января Пентагон опубликовал фото формы Космических войск США. За основу была взята камуфляжная форма армии и воздушных сил.