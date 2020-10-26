"Утро": плотный поток сформировался на шоссе Энтузиастов

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 1 балл. Придется сбросить скорость на МКАД.

Плотный поток сформировался на шоссе Энтузиастов – от улицы Плеханова до Авиамоторной улицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.