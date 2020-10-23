Восьмая "Ночь искусств" пройдет в онлайн-формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Акция "Ночь искусств" пройдет в столице в восьмой раз, сообщает портал мэра и правительство Москвы. Все мероприятия пройдут с 3 на 4 ноября в онлайн-формате.
Участники акции смогут виртуально попасть в десятки музеев, библиотек, домов культуры и выставочных залов. Объединит все столичные учреждения культуры официальный сайт акции, где уже 26 октября появится полная программа мероприятий.
Гостей порадуют экскурсиями, спектаклями и концертами, мастер-классами и викторинами. Прямые трансляции будут доступны бесплатно. Предварительная регистрация не потребуется.
Ранее онлайн-программу мероприятий на неделю представили музеи Москвы. С 20 по 25 октября на сайтах культурных учреждений можно будет найти выставки и лекции, визуальные экскурсии и концертные представления.
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