"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 4 балла

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 4 балла. Серьезные затруднения наблюдаются на Волгоградском проспекте, там сформировался плотный поток.

Медленно едет Ленинградское шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.