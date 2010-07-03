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Спорт

08:44

Всепогодная лыжная трасса заработала в "Сокольниках"

город парки досуг спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном парке "Сокольники" заработала всепогодная лыжная трасса с искусственным снежным покрытием. На трассе можно кататься при температуре воздуха от ноля градусов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы ждем любителей этого зимнего вида спорта в "Сокольниках" в любую погоду. В течение всего зимнего сезона там будут проводиться лыжные эстафеты, забеги для профессионалов и любителей и другие спортивные мероприятия", – приводится в материале сообщение пресс-службы Мосгорпарка.

Как уточняется, длина трассы составляет 1,5 километра. Кататься здесь могут те, кто предпочитает как коньковый ход, так и классический. Лыжню будут обновлять каждый день. Все желающие смогут приходить со своим снаряжением или брать его напрокат в парке.

Сезон зимних развлечений в московских парках начался 22 ноября. Этой зимой на 18 парковых территориях будут работать 15 секций фигурного катания, 11 хоккейных, 7 лыжных, 2 конькобежные школы и 3 секции по керлингу. Также в парке "Фили" горожане научатся кататься на доске и выполнять необычные трюки на секции по сноуборду и джиббингу. На лыжне парка Олимпийской деревни зимой ждут любителей биатлона, а в парке "Красная Пресня" – конькобежного спорта.

Особое внимание во время праздничных мероприятий будет уделено безопасности граждан: в парках будут работать 1040 пунктов охраны и 55 мобильных выездных групп, более 2,6 тысячи камер видеонаблюдения и 245 тревожных кнопок. Завершится зимний сезон в конце февраля 2020 года.

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