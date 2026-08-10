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10 августа, 09:45

Общество

"Миллион вопросов": врач рассказала, как жара влияет на работу сердца

"Миллион вопросов": врач рассказала, как жара влияет на работу сердца

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Почему в жару сердце начинает "выпрыгивать" из груди? Как отличить сердечный приступ от невралгии? Правда ли, что кардиограмма не всегда может показать опасную патологию?

Почему кровь становится более вязкой в жару и как это связано с риском внезапного сердечного приступа?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач-кардиолог, заведующая диагностическим отделением КДЦ ГКБ № 15 Мария Лопухина.

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Программа: Миллион вопросов
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