"Миллион вопросов": врач рассказала, как жара влияет на работу сердца

Почему в жару сердце начинает "выпрыгивать" из груди? Как отличить сердечный приступ от невралгии? Правда ли, что кардиограмма не всегда может показать опасную патологию?

Почему кровь становится более вязкой в жару и как это связано с риском внезапного сердечного приступа?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач-кардиолог, заведующая диагностическим отделением КДЦ ГКБ № 15 Мария Лопухина.