"Миллион вопросов": юрист рассказал, можно ли списать долги без потери ипотечной квартиры

Можно ли списать миллионные долги по кредитам, не потеряв ипотечную квартиру? Что делать предпринимателю, если его фирма прогорела, а долги теперь вешают на него лично и даже на его семью?

Какие инструменты защиты есть у директора, чтобы не платить за ошибки бизнеса по субсидиарной ответственности?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил юрист, специалист по банкротству и субсидиарной ответственности Дмитрий Просвирин.